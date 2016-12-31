Вітати з Новим 2017 роком українців з вадами слуху буде співведуча ТСН Тетяна Радченко – викладач жестової мови для глухих дітей навчально-реабілітаційного центру. Впродовж останніх 6 місяців Тетяна є одним з двох перекладачів на жестову мову вечірніх випусків ТСН, а також ТСН.Тиждень на телеканалі ТСН.ua.

Нагадаємо, новорічне звернення Президента це один із майже головних атрибутів Нового Року, адже більшість українських родин в очікуванні того, що побажає очільник держави в прийдешньому році. Багато років сотні тисяч українців не мали також можливості – “почути Президента”. Цьогоріч новою “фішкою” Петра Порошенка стане те, що його новорічне Відеозвернення не тільки побачать, але й зможуть почути люди з вадами слуху.

За словами Тетяни Радченко, для людей с порушеннями слуху цей символічний крок важить дуже багато.

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