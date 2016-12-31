В кінці 1991 року, нашу країну новообраний президент України Леонід Макарович Кравчук, вперше привітав з Новим роком – українською мовою. Це новорічне привітання вийшло в очільника нової незалежної держави – України, дуже офіційним.

Президент України був в строгому костюмі, а за його спиною – порожній фон. Українці вперше зустріли Новий рік в незалежній Україні.

Новорічне привітання Президента України Леоніда Кравчука (1992).

Частіше за всіх українців з Новим роком вітав Леонід Данилович Кучма (1994-1999, 2004), аж 10 років поспіль. Він пройшов “новорічний вітальний шлях” від виступів у радянському стилі в 1995 році, з сумним обличчям, на тлі українського прапору, до промови напередодні 2003 року практично в домашній обстановці поряд з ялинкою, онуком та собакою.

Новорічне звернення Президента України Леоніда Кучми до українського народу (1997).

Віктор Андрійович Ющенко запам’ятався тим, що вітав українців на Майдані. Червона доріжка, військовий караул та “демократичний вигляд” – незмінні атрибути новорічних привітань Президента України.

Новорічне привітання Віктора Ющенка (2008).

У новорічних виступах Віктора Федоровича Януковича змінювався антураж: то він вітав народ на тлі ікони, ялинки та різдвяного вертепу, то в Києво-Печерській лаврі, то в Адміністрації Президента, трибуни теж були різними, незмінними залишалися червона доріжка й чорна фігура по центру.

Привітання Президента України Віктора Януковича (2013).

Сценарій новорічних привітань Петра Олексійовича Порошенка диктує військова агресія Росії на Донбасі. У 2015 році Петро Олексійович записав новорічне звернення разом із військовими та волонтерами.

Новорічне привітання Президента України Петра Порощенка (2015).