Настав 2017 рік, а разом з ним Вогняний Півень змінив на посту ще один вогняний знак – Вогняну Мавпу. Також варто відзначити, що 2016 рік був високосним, а значить 2017 вже точно буде легше, краще і позитивніше.

Команда сайту “Епізод” вітає Вас з цим чудовим святом і бажає, щоб новий рік був насичений тільки позитивом, а здоров’я було міцним. Ну і, звичайно ж, куди без святкового вірша.

Рік Мавпи минає, рік Півня приходить,

Нехай тобі рік цей нічим не нашкодить,

Нехай, навпаки, тільки радість дарує,

Нехай на столі смачно страва парує,

В швейцарськім хай банку рахунок зростає,

Кар’єра твоя, мов ракета, злітає,

Хай ждуть тебе щастя, любов й процвітання!

Приймай з Новим роком найкращі вітання!

Не забудьте привітати своїх рідних і близьких з Новим роком красивою новорічною листівкою або віршем.