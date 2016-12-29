Символом Нового 2017 року є яскравий і красивий Вогняний Півень! Це досить комунікабельний і демонстративний знак, який любить увагу і може єю легко заволодіти.

Як і годиться, його стихією є вогонь, який в даному випадку уособлює прагнення до успішності. Так нехай у всіх нас в новому році буде щастя і успіх, а друзі та близькі отримають в честь цього свята красиві привітання, короткі SMS, листівки, картинки, анімації та прозу.

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Вам бажаю я чудес,
І натхнення – до небес!
І нехай під Новий рік
Щастя прийде на поріг!
Удачі і терпіння,
І радості сповна!
Побільше вам натхнення,
І грошей вам без дна!

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З Новим 2017 роком!

З Новим 2017 роком!


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Вітер віє, сніг кружляє,
Новорічна ніч минає,
І чекає нас за рогом
Довжиною в рік дорога.
Разом нам цей шлях долати,
Разом жити, працювати…
Хай же збудуться всі мрії,
Побажання та надії!

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Листівка "З Новим 2017 роком!"

Листівка “З Новим 2017 роком!”


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День за днем, і крок за кроком…
З новим щастям, З Новим Роком!

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Картинка "З Новим 2017 роком!"

Картинка “З Новим 2017 роком!”


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Нехай у вашому житті завжди буде момент для щастя, привід для посмішки і час для мрії!!!
З НОВИМ РОКОМ!!!

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Вітання З Новим 2017 роком!

Вітання З Новим 2017 роком!


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Новий рік до нас вже лине! 

Міх здоров’я хай вам скине,
Хай добра насіє в хаті,
Щоб завжди були багаті.
Хай смачна кутя удасться 
І в сім’ї панує щастя, 
Щоб і весело, й багато 
Провели Різдвяні свята!

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Анімація З Новим 2017 роком!

Анімація З Новим 2017 роком!


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Хай тобі в Новому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
І в гостях, і вдома – скрізь.
Хай тобі насняться гроші
Й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
І не раз, не два – щоночі.
Але щастя – хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.

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Вірш З Новим 2017 роком!

Вірш З Новим 2017 роком!


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Хай несе вам Новий рік
Лиш достаток на поріг,
Щоб добро в житті велося,
Все омріяне збулося!

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Гарна анімація Вогняний Півень

Гарна анімація Вогняний Півень


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