Настає 2017 рік Вогняного Півня. Як свідчить давня слов'янська традиція, в цей день потрібно обов'язково привітати своїх близьких і друзів красивими листівками, віршами або SMS-ками.
Символом Нового 2017 року є яскравий і красивий Вогняний Півень! Це досить комунікабельний і демонстративний знак, який любить увагу і може єю легко заволодіти.
Як і годиться, його стихією є вогонь, який в даному випадку уособлює прагнення до успішності. Так нехай у всіх нас в новому році буде щастя і успіх, а друзі та близькі отримають в честь цього свята красиві привітання, короткі SMS, листівки, картинки, анімації та прозу.
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Вам бажаю я чудес,
І натхнення – до небес!
І нехай під Новий рік
Щастя прийде на поріг!
Удачі і терпіння,
І радості сповна!
Побільше вам натхнення,
І грошей вам без дна!
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Вітер віє, сніг кружляє,
Новорічна ніч минає,
І чекає нас за рогом
Довжиною в рік дорога.
Разом нам цей шлях долати,
Разом жити, працювати…
Хай же збудуться всі мрії,
Побажання та надії!
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День за днем, і крок за кроком…
З новим щастям, З Новим Роком!
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Нехай у вашому житті завжди буде момент для щастя, привід для посмішки і час для мрії!!!
З НОВИМ РОКОМ!!!
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Новий рік до нас вже лине!
Міх здоров’я хай вам скине,
Хай добра насіє в хаті,
Щоб завжди були багаті.
Хай смачна кутя удасться
І в сім’ї панує щастя,
Щоб і весело, й багато
Провели Різдвяні свята!
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Хай тобі в Новому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
І в гостях, і вдома – скрізь.
Хай тобі насняться гроші
Й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
І не раз, не два – щоночі.
Але щастя – хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.
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Хай несе вам Новий рік
Лиш достаток на поріг,
Щоб добро в житті велося,
Все омріяне збулося!