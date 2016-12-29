Символом Нового 2017 року є яскравий і красивий Вогняний Півень! Це досить комунікабельний і демонстративний знак, який любить увагу і може єю легко заволодіти.

Як і годиться, його стихією є вогонь, який в даному випадку уособлює прагнення до успішності. Так нехай у всіх нас в новому році буде щастя і успіх, а друзі та близькі отримають в честь цього свята красиві привітання, короткі SMS, листівки, картинки, анімації та прозу.

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Вам бажаю я чудес,

І натхнення – до небес!

І нехай під Новий рік

Щастя прийде на поріг!

Удачі і терпіння,

І радості сповна!

Побільше вам натхнення,

І грошей вам без дна!

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Вітер віє, сніг кружляє,

Новорічна ніч минає,

І чекає нас за рогом

Довжиною в рік дорога.

Разом нам цей шлях долати,

Разом жити, працювати…

Хай же збудуться всі мрії,

Побажання та надії!

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День за днем, і крок за кроком…

З новим щастям, З Новим Роком!

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Нехай у вашому житті завжди буде момент для щастя, привід для посмішки і час для мрії!!!

З НОВИМ РОКОМ!!!

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Новий рік до нас вже лине!

Міх здоров’я хай вам скине,

Хай добра насіє в хаті,

Щоб завжди були багаті.

Хай смачна кутя удасться

І в сім’ї панує щастя,

Щоб і весело, й багато

Провели Різдвяні свята!

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Хай тобі в Новому році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

І в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші

Й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

І не раз, не два – щоночі.

Але щастя – хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці.

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Хай несе вам Новий рік

Лиш достаток на поріг,

Щоб добро в житті велося,

Все омріяне збулося!

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