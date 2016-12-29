У світі існує безліч цікавих традицій, звичаїв і прикмет щодо Нового року Вогняного Півня 2017. Ми вирішили зробити невелику добірку, вибрати кілька найцікавіших з них.

Як правильно проводжати Старий Новий рік і готуватися до Нового? Кілька традицій.

Щоб Новий рік приніс багато щастя і удачі, необхідно добре провести Старий рік. Для цього стіл повинен бути щедро накритий ще починаючи з 29 грудня.

Новий рік буде вдалим, якщо всі борги залишити в Старому році.

1 січня – не час для виплати боргів. Якщо в цей день повертати борги, то весь рік може бути в боргах.

У будинку до Нового року має бути чисто. Необхідно зробити якісне прибирання і позбутися від усього зайвого.

Підбірка звичаїв і прикмет на Новий рік 2017. Що можна робити і чого не можна в рік Вогняного Півня?

Сон в ніч на 31 грудня – віщий. Саме цей сон покаже те, яким буде наступний рік.

Ні в якому разі перед Новим роком не можна виносити сварок з дому, щоб не втратити домашнього благополуччя.

Новий рік – це сімейне свято. Запросіть у гості родичів і всіх своїх близьких.

Відсвяткувавши Новий рік в нових речах – буде весь рік в обновках.

Щоб весь рік був веселим і ситим – застілля повинно бути щедрим і гучним.

Як зустрічати Новий рік Вогняного Півня 2017? Прикмети і звичаї.

Коли б’ють куранти загадайте бажання, і воно обов’язково збудеться.

Як тільки куранти проб’ють перший раз, в кулаці лівої руки повинна бути затиснута копійка. Якщо в цей момент згадати багатство, то фінансових проблем в Новому році не буде. Після цього копійку кидаємо в келих з шампанським і випиваємо його.

Також вважається, що, якщо в момент ударів курантів написати на шматку серветки заповітне бажання, після чого підпалити його і кинути в келих з шампанським і випити його, то це бажання збудеться. Але потрібно встигнути все це зробити до останнього удару курантів.

Ніхто не знає на 100 відсотків про те, чи дійсно працюють ці прикмети і звичаї, але спробувати все ж варто. Адже кожен з нас вірить в магію, а особливо в новорічну. Бути може вона дійсно існує?