Можна виділити три головних напрямки новорічних подорожей: тропіки, де 31 грудня панує розпал спекотного літа, гірськолижні курорти та мальовничі європейські міста. У кожного з цього варіантів є свої особливості, про які варто знати мандрівникові. Спробуємо разом розібратися, де краще зустріти Новий рік.

Новий рік у Празі, Чехія

Цей варіант проведення відпочинку в грудні є лідером серед усіх. Якщо ви хочете опинитися в справжній новорічній казці, тоді Вам до Праги! Гуляючи старовинними вулицями та милуючись видом на Празький Град, можна відчути атмосферу минулих століть. Новий рік може стати й нестримним, веселим, якщо відправитися туди компанією друзів, романтичним – якщо зустріти Новий рік у Празі удвох. У будь-якому випадку – свято стане для вас незабутнім!

Новий рік в Таїланді

Перше місце пляжного відпочинку в грудні займає Таїланд завдяки своїм білосніжним пляжам, потопаючим в тропічній зелені. Цей прекрасний варіант для відпочинку в грудні на морі підійде тим, хто хоче розслабитися і відпочити від міського галасу, а цьому чудово посприяють і сеанси традиційного тайського масажу. Таїланд – справжній райський куточок!

Новий рік у Фінляндії

Ідеальний варіант для святкування Нового року в колі сім’ї! На час Різдва фінські вулиці завмирають, оскільки для жителів такі дні – це найкраща можливість побути з родиною, відвідати церковну службу, організувати сімейний захід. А яким прекрасним може стати відпочинок на природі, на свіжому повітрі в насолоді мальовничими ландшафтами! Новий рік у Фінляндії, на Батьківщині Санта-Клауса – це захоплююча пригода для вас й вашої родини!

Новий рік в Єгипті

Де зустріти Новий рік бюджетно в теплих краях? Кращий варіант – це Єгипет. Незважаючи на те, що місцеві жителі не святкують Новий рік в ніч з 31 грудня на 1 січня , проте для туристів готується маса розважальних програм, пальми наряджають в ялинки, по вулицях й пляжах розгулюють Діди Морози. Виглядає все це дуже забавно й з першого погляду, незграбно й дивно. Новий Рік в Єгипті обіцяє бути жарким і веселим!

Новий рік на лижах

Гірськолижний відпочинок – один з найбільш популярних видів зимового дозвілля, особливо на Новий рік. Катання на засніжених схилах, прогулянки серед вікових лісів, вечора в затишному будиночку з каміном. Це все вам зможуть запропонувати найбільш популярні гірськолижні курорти Австрії, Словаччини, Болгарії.