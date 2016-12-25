Цього дня відбулася знакова подія – народження Ісуса Христа (спасителя світу та народу). Віруючі всього світу ретельно готуються до цього свята, дотримуючись всіх релігійних догм.

Історія святкування

Відповідна підготовка до свята називається Адвент й починається вона за 4 тижні до приходу самого головного свята Нового року. За цей період католики проходять своєрідне звільнення душі від гріховних помислів.

На першому етапі згадується житіє Ісуса Христа. Віруючі згадують житіє Спасителя, розмірковують про його вчинки та не виключають другого приходу на нашу Землю (очікування месії).

Друга частина Адвенту полягає в усвідомленні власних помислів та бажань. В цей час кожний католик замислюється про сенс життя. Ці 4 тижні допомагають кожному віруючому усвідомити, з якими бажаннями й можливостями необхідно жити далі. Вся тривалість Адвенту проходить в обов’язковому читанні молитов та священних співах пісень.

Тиха та свята ніч (Католицьке Різдво). Гімн.

Історія святкування католицького Різдва включає в себе безліч традицій та різноманітних обрядів чи ритуалів. Так, наприклад, католики у будинках вішають на стіну різдвяний вінок. В період Адвенту на вінок прикріплюються священні свічки та їх запалюють по одній штуці в тиждень. У результаті повинно вийти 4 випалених свічки. Кожна свічка має своє власне призначення: перша — означає прихід Ісуса на землю; друга — Різдво, буття і життя Ісуса і його родини; третя — радість від приходу Всевишнього; четверта — свідчить про те, що в майбутньому очікується повторне пришестя Христа на Землю, де він повинен з’єднатися з християнами та забрати всіх віруючих людей з собою на Небеса.