Настало 25 грудня 2016 року, а разом з ним і Різдво Христове, яке також називають Католицьким Різдвом. У цей день Різдво відзначають західні християни, протестанти всіх конфесій і частина православних громад.

У цей день обов’язково потрібно вітати один одного красивими поздоровленнями. Для цього ми підготували добірку чудових привітань, коротких SMS, віршів, прози, листівок, картинок і анімацій.

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Зірочка з неба світло кидає

Христос Дитятко днесь ся рождає!

Світи весело Христу й Марії

Кріпи у серці віру й надію!

Хай та зірничка в Різдвяні свята

Принесе радість до Вашої хати

Щастя, здоров”я, пошану від світу,

Багатства у домі і многая літа!

Христос ся рождає!

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На радість дорослим, на втіху малечі

йде до нас у гості Святий добрий вечір!

Діва пречиста й малий Божий син

з Різдвом Вас вітають!

Щастя Вам всім!

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Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров’ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушків, українських коляд.

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У день святий Різдва Христового

Бажаю щастя Тобі земного,

Бажаю в душах відродити

Уміння вірити,любити,

А Бог щедрою рукою

За Твою віру, за терпіння

Своє надасть благословіння

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Хай різдвяне янголятко

принесе кохання в хатку,

поцілунки і дарунки

тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій,

цілий рік на крилах мрій.

З Різдвом Христовим!

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Желаю в светлый праздник Рождества Христова тебе лишь одного – это крепкого здоровья!

Пусть здоровье не подводит и не заставит каждое утро напоминать о себе, а будешь здоров – будет и все остальное – и любовь, и счастье, и богатство! В Рождеством тебя!

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