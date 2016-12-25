Католицьке Різдво або Різдво Христове відзначається 25 грудня. Його святкують західні християни, які живуть за григоріанським календарем. Також в цей день Різдво Христове відзначають і протестанти всіх конфесій.
Настало 25 грудня 2016 року, а разом з ним і Різдво Христове, яке також називають Католицьким Різдвом. У цей день Різдво відзначають західні християни, протестанти всіх конфесій і частина православних громад.
У цей день обов’язково потрібно вітати один одного красивими поздоровленнями. Для цього ми підготували добірку чудових привітань, коротких SMS, віршів, прози, листівок, картинок і анімацій.
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Зірочка з неба світло кидає
Христос Дитятко днесь ся рождає!
Світи весело Христу й Марії
Кріпи у серці віру й надію!
Хай та зірничка в Різдвяні свята
Принесе радість до Вашої хати
Щастя, здоров”я, пошану від світу,
Багатства у домі і многая літа!
Христос ся рождає!
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На радість дорослим, на втіху малечі
йде до нас у гості Святий добрий вечір!
Діва пречиста й малий Божий син
з Різдвом Вас вітають!
Щастя Вам всім!
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Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров’ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампушків, українських коляд.
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У день святий Різдва Христового
Бажаю щастя Тобі земного,
Бажаю в душах відродити
Уміння вірити,любити,
А Бог щедрою рукою
За Твою віру, за терпіння
Своє надасть благословіння
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Хай різдвяне янголятко
принесе кохання в хатку,
поцілунки і дарунки
тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій,
цілий рік на крилах мрій.
З Різдвом Христовим!
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Желаю в светлый праздник Рождества Христова тебе лишь одного – это крепкого здоровья!
Пусть здоровье не подводит и не заставит каждое утро напоминать о себе, а будешь здоров – будет и все остальное – и любовь, и счастье, и богатство! В Рождеством тебя!