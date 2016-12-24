Як правильну вибрати живу ялинку

Пропонуємо Вам ознайомитися з деякими моментами, на які варто звернути увагу, вибираючи “новорічну красуню”.

Розміри ялинки повинні відповідати розмірам кімнати, де вона буде стоятиме. Необхідно враховувати висоту стель та розмір приміщення. Ялинка не повинна захаращувати собою всю кімнату й заважати проходу людей. Якщо передбачається ставити ялиночку в кут, краще взяти “однобоке” деревце. Ялинку з пишною рівномірною кроною краще поставити посередині стіни просторої кімнати.

Стовбур. Вибравши ялинку треба сильно стукнути комлем (нижньою частиною стовбура) по землі. Якщо посипалися голки, то можна сміливо ставити це новорічне диво на місце. Деревце повинне бути “свіжим”, сухе через 2-3 дні почне обсипатися. У свіжої ялинки гілки еластичні, обломити їх нелегко, тоді як у сухої вони легко обломлюються з характерним тріском. Гілки повинні тягнутися вгору.

Ставимо ялинку. Ялинку краще всього тримати на холоді: вивісивши за вікно або поставивши на балкон. Проте навіть якщо ялиночка куплена безпосередньо 31 грудня, то відразу вносити її в тепле приміщення, встановлювати й прикрашати у жодному випадку не можна: від такого перепаду температур ялинка може захворіти та загинути. Якщо мороз на вулиці нижче 10 градусів, не несіть ялинку відразу в квартиру. Дайте їй постояти в під’їзді хвилин 20, щоб вона відтанула.

Встановлювати ялинку можна різними способами:

Відро з піском. Це ідеальний варіант. На відро піску додається літр води, в якій заздалегідь розчиняється невелика кількість гліцерину або желатину. Ще один варіант – як для садових кольорів – пігулка аспірину плюс 2 столових ложки цукру. Дехто радить разом з водою додавати невелику кількість відповідного рідкого добрива. Встановлювати в піску ялинку краще так, щоб нижня частина стовбура була закрита не менше, ніж на 20 сантиметрів. Пісок потрібно поливати через 1-2 дні.

Це ідеальний варіант. На відро піску додається літр води, в якій заздалегідь розчиняється невелика кількість гліцерину або желатину. Ще один варіант – як для садових кольорів – пігулка аспірину плюс 2 столових ложки цукру. Дехто радить разом з водою додавати невелику кількість відповідного рідкого добрива. Встановлювати в піску ялинку краще так, щоб нижня частина стовбура була закрита не менше, ніж на 20 сантиметрів. Пісок потрібно поливати через 1-2 дні. Ємність з водою. Вода у момент встановлення повинна бути гарячою й містити кислоту – оцтову або лимонну. Кисле середовище можна замінити пігулками шипучого аспірину. Ще один рецепт: додати у воду половину чайної ложки лимонної кислоти, ложку желатину і небагато товченої крейди.

Місце для ялинки вибирають подалі від опалювальних приладів. Кімнату частіше провітрюють, а кореневу систему дерева добре поливають (мох відразу ж вбирає всю вологу, тому в середньому йде чотири літри води в день).

Як правильно вибрати штучну ялинку

Перевага штучної ялинки – це довговічність, вона не втратить свій вигляд до кінця свят і може служити декілька років. Що стосується запаху, то його зараз навчилися вправно імітувати. Купуєте флакон, обприскуєте ялиночку і насолоджуєтеся.

Ціна. Вартість штучних ялинок залежить від багатьох параметрів. Головне – країна-виробник. Найдорожчі ялинки привозять з Німеччини, Італії і Голландії. В основному беруть ялинки середнього класу з Тайваню і Таїланду, найдешевші – китайські вироби. Другий чинник, що визначає ціну, – висота дерева і екологічність матеріалів.

Вогнетривкість. На упаковці повинно бути вказано, що ялинка виготовлена із спеціального вогнетривкого поліетилену або пластику. Кращі синтетичні ялинки зараз виготовляють з полімерів з додаванням так званих антипіренів – речовин, що перешкоджають загорянню. Такі ялинки не горять, у гіршому разі тільки тліють.

Литі ялинки з пластмаси – найдорожчі у виготовленні, зате виглядають натуральнішими за будь-які інші. Секрет у тому, що кожну гілочку окремо відливають в спеціальних формах. Ялинки з плівки ПВХ з алюмінієвим стовбуром ширше за інших представлені в магазинах. ПВХ не горить і не розкладається, що робить їх безпечними.

Ялинки з волосіні, гілки яких нагадують йоршики для миття пляшок, тепер зустріти можна украй рідко.