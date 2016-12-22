Зовсім скоро Новий рік-2017. Рік Вогняного Півня. Якщо Ви ще не визначилися з подарунком, не поспішайте. Пропонуємо Вам дізнатися, що не любить Вогняний Півень, і що краще не дарувати під ялинку в цьому році.

Вогняний Півень – покровитель 2017 року. Щоб не злити даремно символ цього року, треба ретельно вивчити, що в 2017 році варто дарувати своїм близьким, рідним та коханим. Що не можна дарувати в 2017 році Зображення і скульптури кішок: півень – це птах, а страшним ворогом птахів є сімейство котячих. У 2017 році не радять дарувати будь-які предмети, пов’язані з кішками. Домашній текстиль “холодних” кольорів. Зазвичай теплі пледи і набори рушників завжди вважалися хорошим подарунком на Новий рік, але в 2017 році варто звернути увагу на колір. Подарунок яскравого й теплого забарвлення цьогоріч, те, що треба, а ось холодні відтінки можуть принести невезіння в грошових питаннях. Колючі та ріжучі предмети. Холодна зброя буде невідповідним подарунком на Новий 2017 рік Півня. Енергія цього вогняного символу не сполучається з енергетикою холодної зброї, а тому такий подарунок вкрай небезпечний, порушить цілісність енергетики.