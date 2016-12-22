Давно вже склалася така традиція, що на Новий рік люди дарують один одному подарунки. І це добра та корисна традиція. Нагадаємо, що символом 2017 року є Вогняний Півень.
Пропонуємо Вам ознайомитися з переліком рекомендацій, які потрібно знати, щоб не купувати презенти своїм рідним та коханим в останні години Року, який минає, а підготуватися до цього заздалегідь.
Символом Нового 2017 року (згідно східного календаря) є Вогняний Півень. Ця птиця є яскравою та схильною до фанфаронства.
Готуючись до зустрічі Нового року-2017 важливо не заощаджувати, а купувати якісні подарунки у вигляді дорогих предметів інтер’єру, прикрас, посуду. Крім цього варто запастися достатньою кількістю символічних подарунків, це оригінальні серветки із зображенням зірок, місяця, сонця, сонечка, композиції квітів, прикрашених стразами і кольоровими камінцями, керамічні, паперові, дерев’яні, металеві фігурки курочок і півників.
Як правильно вибрати подарунки
- Цілком доречні будуть в якості подарунка на Новий рік 2017 речі романтичні, які можна презентувати своїм коханим: квіти, листівки з побажаннями, прикраси з романтичним підтекстом. Такі подарунки здатні створити особливу атмосферу між двома людьми.
- Можна подарувати також інтелектуальні подарунки. До цієї категорії відносяться книги, підписки на цікаві видання, пов’язані з захопленням, художні альбоми, платівки.
- Наступна категорія подарунків вимагає від дарувальника знань про смаки та уподобання людини. Мова йде про косметику та парфумерію. Такі презенти на Новий рік краще піднести близьким людям, наприклад, чоловік може зробити своїй другій половинці подарунок у вигляді парфумів або набору косметики.
- Подарунки з категорії практичних, хороші тим, що людина завжди може знайти їм застосування. Вибираючи подарунок на 2017 рік, доречно дарувати оригінальні піжами, на яких зображені курчата або курочки або окремі елементи, пов’язані з символом наступаючого року. Тим, хто добре знайомий з рукоділлям, вміє в’язати, шити, вишивати, можна власноруч виготовити цікаві та корисні предмети: зв’язати шарф, шапочку, рукавиці з вишивкою. Рушники, постільна білизна дарують тільки близьким людям або родичам.
- У кожному будинку знайдуть застосування подарунки з серії господарських. Це подарунки у вигляді тостерів, електричних чайників, чайних або кавових сервізів. У Рік Вогняного Півня доречно дарувати гарний посуд, дерев’яні розписні мисочки, глиняні горщики і багато іншого.
- Новорічні подарунки з категорії розвиваючих припускають сюрпризи, які обираються виходячи із захоплень і уподобань. Якщо людина займається певним видом спорту, подаруйте йому відповідні елементи екіпіровки або інвентарю. Автомобілістів краще порадувати презентами для його залізного коня.
- Часто дарують на Новий рік подарунки із серії класичних, до цієї категорії варто віднести настінні, підлогові і настільний годинник, прикраси, скульптуру, картини, електронні книги. У рік Півня можна подарувати оригінальний годинник з символом року, цікаву картину або статуетку, де головною дійовою особою буде Східний гість (Вогненний Півень).