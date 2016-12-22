Пропонуємо Вам ознайомитися з переліком рекомендацій, які потрібно знати, щоб не купувати презенти своїм рідним та коханим в останні години Року, який минає, а підготуватися до цього заздалегідь.

Символом Нового 2017 року (згідно східного календаря) є Вогняний Півень. Ця птиця є яскравою та схильною до фанфаронства.

Готуючись до зустрічі Нового року-2017 важливо не заощаджувати, а купувати якісні подарунки у вигляді дорогих предметів інтер’єру, прикрас, посуду. Крім цього варто запастися достатньою кількістю символічних подарунків, це оригінальні серветки із зображенням зірок, місяця, сонця, сонечка, композиції квітів, прикрашених стразами і кольоровими камінцями, керамічні, паперові, дерев’яні, металеві фігурки курочок і півників.

Як правильно вибрати подарунки