Різдво Христове 2016 – одне з головних свят для всіх християн. Більшість людей знає безліч цікавих фактів про це свято, але ми додамо до них ще 7 нових.

Що ж ми знаємо про Різдво Христове? Кілька цікавих і повчальних фактів.

Якщо поглянути на топ-10 найкасовіших фільмів про Різдво, то серед них не знайдеться картини про Ісуса Христа.

Рання церква не святкувала Різдво. Цей факт має документальне підтвердження.

Як ви думаєте, коли увійшли в звичай різдвяні ялинки? Історики вважають, що це сталося в Німеччині, приблизно на початку 17 століття.