Наближається Різдво Христове 2016 - одне з головних і найулюбленіших свят усіх християн в світі. Звичайно ж після Великодня. Саме в цей день Діва Марія Народила Ісуса Христа. Різдво Христове входить до переліку двунадесятих свят.
Різдво Христове 2016 – одне з головних свят для всіх християн. Більшість людей знає безліч цікавих фактів про це свято, але ми додамо до них ще 7 нових.
Що ж ми знаємо про Різдво Христове? Кілька цікавих і повчальних фактів.
- Якщо поглянути на топ-10 найкасовіших фільмів про Різдво, то серед них не знайдеться картини про Ісуса Христа.
- Рання церква не святкувала Різдво. Цей факт має документальне підтвердження.
- Як ви думаєте, коли увійшли в звичай різдвяні ялинки? Історики вважають, що це сталося в Німеччині, приблизно на початку 17 століття.
- Одного разу президент США Теодор Рузвельт (1901-1909) вирішив почати боротьбу з вирубкою дерев, в тому числі і на Різдво. Він заборонив ставити ялинку в Білому домі і сподівався, що його вчинок оцінять жителі країни і також не будуть вирубувати ялинки. Але його не послухали навіть власні діти і таємно встановили ялинку вдома.
- В Англії Різдво в скороченому вигляді звучить так – Xmas. Але буква “X” у цьому слові зовсім не “ікс”, а буква грецького алфавіту “хи”. У середньовічних манускриптах слово “Христос” скорочувалася до “xus”.
- До слова, немає доказів того, що Ісус Христос був народжений саме 25 грудня. Ця дата була оголошена Папою Юліусом Першим в 320 році н.е.
- В історії був один цікавий випадок, коли 24 грудня 1914 солдати Британії та Німеччини оголосили про тимчасове перемир’я – “Різдвяне перемир’я”. У цей час вони обмінювалися рукостисканнями, подарунками і разом співали гімни.