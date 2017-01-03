Різдво Христове 2016 – одне з головних свят для всіх християн. Більшість людей знає безліч цікавих фактів про це свято, але ми додамо до них ще 7 нових.

Що ж ми знаємо про Різдво Христове? Кілька цікавих і повчальних фактів.

  • Якщо поглянути на топ-10 найкасовіших фільмів про Різдво, то серед них не знайдеться картини про Ісуса Христа.
  • Рання церква не святкувала Різдво. Цей факт має документальне підтвердження.
  • Як ви думаєте, коли увійшли в звичай різдвяні ялинки? Історики вважають, що це сталося в Німеччині, приблизно на початку 17 століття.

Різдвяна ялинка

Різдвяна ялинка

  • Одного разу президент США Теодор Рузвельт (1901-1909) вирішив почати боротьбу з вирубкою дерев, в тому числі і на Різдво. Він заборонив ставити ялинку в Білому домі і сподівався, що його вчинок оцінять жителі країни і також не будуть вирубувати ялинки. Але його не послухали навіть власні діти і таємно встановили ялинку вдома.
  • В Англії Різдво в скороченому вигляді звучить так – Xmas. Але буква “X” у цьому слові зовсім не “ікс”, а буква грецького алфавіту “хи”. У середньовічних манускриптах слово “Христос” скорочувалася до “xus”.
  • До слова, немає доказів того, що Ісус Христос був народжений саме 25 грудня. Ця дата була оголошена Папою Юліусом Першим в 320 році н.е.
  • В історії був один цікавий випадок, коли 24 грудня 1914 солдати Британії та Німеччини оголосили про тимчасове перемир’я – “Різдвяне перемир’я”. У цей час вони обмінювалися рукостисканнями, подарунками і разом співали гімни.
Різдвяне перемир'я 1914

Різдвяне перемир’я 1914