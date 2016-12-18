Укргідрометцентр на своїй сторінці у facebook опублікував досить цікаву Інфографіку. Виявляється, цьогоріч найвища ялинка засяяла не в Києві, а в Харкові. Її висота сягає рекордних 36,7 м.

Натомість висота столичної новорічної красуні майже на 10 м менша. За інформацією Укргідрометцентру, найскромнішу ялинку встановили у центрі Полтави – її висота лише 15 м.

Нагадаємо, за даними Держлісагентсва ціна на новорічну ялинку в 2016 році суттєво не змінилася в порівнянні з минулим роком. Погонний метр новорічної красуні становить 56 гривень.