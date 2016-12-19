День Святого Миколая відзначається в православ’ї 19 грудня, в 2016 році це свято випало на понеділок. Воно дуже любимо дітьми по всьому світу і це очевидно, тому що кожна дитина знає, що в ніч з 18 на 19 листопада Святий Миколай залишить під подушкою подарунок.

На День Святого Миколая потрібно не тільки дарувати подарунки, а й вітати. Для того щоб заощадити час в пошуку красивих поздоровлень, ми зробили свою добірку коротких SMS, листівок, віршів, прози і анімацій.

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Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов’ю,
І принесе Тобі здоров’я!!!!

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З Днем Святого Миколая. Вітання

З Днем Святого Миколая. Вітання


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Вітаю вас, зі святом Чудотворця!
Зростайте добрими й щасливими – батькам на радість, а Україні – в славу!
Достатку, затишку й душевного родинного тепла.
Святий Микола хай освятить вас і благословить на добрі справи.

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З Днем Святого Миколая. анімація

З Днем Святого Миколая. анімація


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Хай Микола принесе у хату
Здоров’я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!

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З Днем Святого Миколая. Листівка

З Днем Святого Миколая. Листівка


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Коли замерзла річка
І став біленьким гай,
Прийшов у темну нічку
На землю Миколай!!!
Він в шапці-невидимці,
У теплім кожушку
Приніс усім гостинці
У чарівнім мішку!

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Анімація З Днем Святого Миколая

Анімація З Днем Святого Миколая


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Все затихло надворі,
Сяють зорі угорі,
Всі чекають-виглядають
Чудотворця Миколая.
Але щось він забарився.
Може в небі заблудився?
В нього клопотів багато,
Бо заходить в кожну хату.
Все, що в нього в торбі є,
Чемним дітям роздає.

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Гарна листівка З Днем Святого Миколая

Гарна листівка З Днем Святого Миколая


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Від хатинки до хатинки
Ходить Миколай —
Кожушок чарівний,
Срібна борода.

Він несе дарунки
Діточкам малим
І любов дарує
Українцям всім!

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Красива анімація з днем Св. Миколая

Красива анімація з днем Св. Миколая