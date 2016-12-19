День Святого Миколая відзначається в православ’ї 19 грудня, в 2016 році це свято випало на понеділок. Воно дуже любимо дітьми по всьому світу і це очевидно, тому що кожна дитина знає, що в ніч з 18 на 19 листопада Святий Миколай залишить під подушкою подарунок.

На День Святого Миколая потрібно не тільки дарувати подарунки, а й вітати. Для того щоб заощадити час в пошуку красивих поздоровлень, ми зробили свою добірку коротких SMS, листівок, віршів, прози і анімацій.

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Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов’ю,

І принесе Тобі здоров’я!!!!

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Вітаю вас, зі святом Чудотворця!

Зростайте добрими й щасливими – батькам на радість, а Україні – в славу!

Достатку, затишку й душевного родинного тепла.

Святий Микола хай освятить вас і благословить на добрі справи.

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Хай Микола принесе у хату

Здоров’я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

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Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай!!!

Він в шапці-невидимці,

У теплім кожушку

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку!

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Все затихло надворі,

Сяють зорі угорі,

Всі чекають-виглядають

Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.

Може в небі заблудився?

В нього клопотів багато,

Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,

Чемним дітям роздає.

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Від хатинки до хатинки

Ходить Миколай —

Кожушок чарівний,

Срібна борода.

Він несе дарунки

Діточкам малим

І любов дарує

Українцям всім!

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