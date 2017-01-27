Настав 2017 рік, але магнітні бурі нікуди не поділися і будуть продовжувати атакувати нашу планету, а разом з нею і здоров’я метеочутливих людей. Лютий 2017 року не виняток і в цьому місяці очікується як мінімум 5 підвищення сонячної активності. А враховуючи ще й зимове ослаблення організму, до них необхідно готуватися особливо ретельно.

За даними експертів, в 2017 році кількість магнітних бур буде на рівні минулого року. І протягом найближчих 11 місяців року Вогняного Півня очікується від 25 до 40 магнітних бур. Про всі ці сонячних активностях можна буде дізнатися на сайті “Епізод”.

Лікарі рекомендують у період підвищеної сонячної активності вести помірний спосіб життя і відмовитися від деяких шкідливих звичок. Наприклад, не варто вживати алкоголь, палити, переїдати, а також мало спати і піддаватися стресовим ситуаціям. Крім цього, варто виключити з раціону смажену, жирну, солону, гостру їжу, каву і міцний чай. Замість цього слід перейти на здорове харчування і пити більше трав’яних настоїв і компотів. Необхідно більше часу проводити на свіжому повітрі і відпочивати.

Прогноз магнітних бур на лютий 2017:

02.02.2017 – можлива середня магнітна буря;

03.02.2017 – можлива сильна магнітна буря;

04.02.2017 – можлива середня магнітна буря;

05.02.2017 – можлива середня магнітна буря;

14.02.2017 – можлива середня магнітна буря.

Варто також відзначити, що погіршення стану здоров’я може початися за пару днів до переходу магнітної бурі в свій піковий стан і проходити ще 1-2 дні після її завершення.