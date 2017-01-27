Настав 2017 рік, але магнітні бурі нікуди не поділися і будуть продовжувати атакувати нашу планету, а разом з нею і здоров’я метеочутливих людей. Лютий 2017 року не виняток і в цьому місяці очікується як мінімум 5 підвищення сонячної активності. А враховуючи ще й зимове ослаблення організму, до них необхідно готуватися особливо ретельно.

За даними експертів, в 2017 році кількість магнітних бур буде на рівні минулого року. І протягом найближчих 11 місяців року Вогняного Півня очікується від 25 до 40 магнітних бур. Про всі ці сонячних активностях можна буде дізнатися на сайті “Епізод”.

Прогноз магнітних бур на лютий 2017 року

Прогноз магнітних бур на лютий 2017 року

Лікарі рекомендують у період підвищеної сонячної активності вести помірний спосіб життя і відмовитися від деяких шкідливих звичок. Наприклад, не варто вживати алкоголь, палити, переїдати, а також мало спати і піддаватися стресовим ситуаціям. Крім цього, варто виключити з раціону смажену, жирну, солону, гостру їжу, каву і міцний чай. Замість цього слід перейти на здорове харчування і пити більше трав’яних настоїв і компотів. Необхідно більше часу проводити на свіжому повітрі і відпочивати.

Прогноз магнітних бур на лютий 2017:

02.02.2017 – можлива середня магнітна буря;

03.02.2017 – можлива сильна магнітна буря;

04.02.2017 – можлива середня магнітна буря;

05.02.2017 – можлива середня магнітна буря;

14.02.2017 – можлива середня магнітна буря.

Варто також відзначити, що погіршення стану здоров’я може початися за пару днів до переходу магнітної бурі в свій піковий стан і проходити ще 1-2 дні після її завершення.