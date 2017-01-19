Йтиметься про рослину – розмарин. Ця лікарська рослина століттями використовується в народній медицині і користувалася попитом навіть в Стародавній Греції. У ті часи ростлину розмарин носили в волоссі, так як вважали, що вона покращує пам’ять.

І вважали вони так зовсім не дарма. Як показало дослідження вчених, в розмарині є урсолова кислота, вона веде активну боротьбу з вільними радикалами, які ушкоджують мозок. Інші кислоти в цій рослині не дають радикалам ушкоджувати молекули ДНК. Але і це далеко не все, адже розмарин також не дає розпадатися хімікату ацетилхоліну. Саме цей хімікат є паливом для клітин нашого мозку, які відповідають за комунікацію і пам’ять.

Ефірна олія розмарину безпосередньо діє на пам’ять, збільшуючи можливість запам’ятовування нової складної інформації приблизно на 75%. Такий результат показали результати досліджень вчених.

За даними фахівців, це відбувається через вміст в розмарині 1.8-цинеолу. Це з’єднання покращує роботу пам’яті, точність і швидкість мислення, зменшує стрес, а також підвищує настрій. І чим вище концентрація даного з’єднання в крові, тим вище результати.