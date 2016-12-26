Високосний рік підходить до свого завершення, але в 2017 році нас очікує все так же багато магнітних бур. Щоб вони не застали нас зненацька потрібно як слід до них підготуватися і, звичайно ж, знати їх графік.
Магнітні бурі діють на організм людини по-різному, тоді як одні люди нічого не відчувають в ці дні, стан інших погіршується. Зміни сонячної активності частиною населення планети відчуваються вкрай негативно, загострюючи їх хронічні захворювання, підвищуючи тиск і в цілому погіршуючи самопочуття. Так що знати графік магнітних бур украй корисно, адже можна підготуватися і захистити свій організм.
В основному від магнітних бур страждають лише метеозалежні люди. Зрозуміти належите ви до цієї категорії чи ні досить просто, достатньо згадати, як реагує ваш організм на різкі зміни погоди. Якщо в такі дні відчувається дратівливість, головний біль або підвищений тиск, то магнітні бурі також будуть зустрінуті організмом не кращим чином.
Більш того, наш організм починає відчувати геомагнітні бурі не в момент їх настання, а за 1-2 дня. Так що готуватися до бурь потрібно заздалегідь. Перед настанням магнітної бурі слід відмовитися від алкоголю і куріння, а також від смаженої і жирної їжі. В цілому, лікарі рекомендують в дні сонячної активності не переїдати і ні в якому разі не перепрацьовувати, а також мінімум стресу і негативної інформації. Більше відпочивайте і вживайте здорову їжу.
Прогнози магнітних бур на січень 2017:
- 1 січня – невелика буря;
- 2 січня – сильна буря;
- 3 січня – невелика буря;
- 6 січня – сильна буря;
- 7 січня – невелика буря;
- 8 січня – невелика буря;
- 10 січня – сильна буря;
- 11 січня – невелика буря.
На початку 2017 року очікується досить багато магнітних бур, в січні їх може бути 8! Але лише три сильних.