Магнітні бурі діють на організм людини по-різному, тоді як одні люди нічого не відчувають в ці дні, стан інших погіршується. Зміни сонячної активності частиною населення планети відчуваються вкрай негативно, загострюючи їх хронічні захворювання, підвищуючи тиск і в цілому погіршуючи самопочуття. Так що знати графік магнітних бур украй корисно, адже можна підготуватися і захистити свій організм.

В основному від магнітних бур страждають лише метеозалежні люди. Зрозуміти належите ви до цієї категорії чи ні досить просто, достатньо згадати, як реагує ваш організм на різкі зміни погоди. Якщо в такі дні відчувається дратівливість, головний біль або підвищений тиск, то магнітні бурі також будуть зустрінуті організмом не кращим чином.

Більш того, наш організм починає відчувати геомагнітні бурі не в момент їх настання, а за 1-2 дня. Так що готуватися до бурь потрібно заздалегідь. Перед настанням магнітної бурі слід відмовитися від алкоголю і куріння, а також від смаженої і жирної їжі. В цілому, лікарі рекомендують в дні сонячної активності не переїдати і ні в якому разі не перепрацьовувати, а також мінімум стресу і негативної інформації. Більше відпочивайте і вживайте здорову їжу.

Прогнози магнітних бур на січень 2017:

1 січня – невелика буря;

2 січня – сильна буря;

3 січня – невелика буря;

6 січня – сильна буря;

7 січня – невелика буря;

8 січня – невелика буря;

10 січня – сильна буря;

11 січня – невелика буря.

На початку 2017 року очікується досить багато магнітних бур, в січні їх може бути 8! Але лише три сильних.