Подумати про здоров’я ніколи не буде зайвим, особливо напередодні новорічних свят. Щоб свята залишалися святами і негативно не позначилися на організмі, необхідно його підготувати до застілля.

Відмова від алкоголю. Не варто вживати алкоголь хоча б за 2 тижні до свят, так як він негативно впливає на всю систему травлення. Але ж вона і так буде працювати з перевантаженнями в святкові дні, так що дайте їй відпочити.

До слова, не рекомендується пити і газовані напої. Їх дуже просто замінити звичайною водою, компотом, соком, різними чаями і тд.

Забудьте про строгі дієти. Намагайтеся готуватися до свят без строгих дієт, які повинні зменшити талію до Нового року. Такі дієти лише заженуть організм в стан стресу, а з настанням свят він буде ще активніше поповнювати жирові запаси. Крім цього, через дієти порушується мікрофлора кишечника і страждає весь шлунково-кишковий тракт.

Щоб схуднути до Нового року необхідно харчуватися правильно, збалансовано. Потрібно відмовитися від шкідливої їжі: смаженої, жирної, фастфуду та тд.

Спорт і ще раз спорт. Не забувайте про фізичні навантаження, які зроблять вас стрункіше, здоровіше і добріше. Адже в новому році настрій має бути позитивним, а організм здоровим.

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