Відмовитися від чашечки кави з ранку вкрай непросто, але бувають ситуації, коли це необхідно. Що ж в такому випадку робити? Все дуже просто, для цього є кілька незамінних в боротьбі з кавовою залежністю продуктів харчування.

Є продукти, які можуть легко підвищити життєвий тонус і “заправити” людину силами з самого ранку, тим самим позбавивши від необхідності в каві. Але що це за продукти?

Питна вода кімнатної температури або холодна. Так-так, саме стакан звичайної води на голодний шлунок може прибрати ранковий стан зневоднення, з яким часто борються за допомогою кави.

кімнатної температури або холодна. Так-так, саме стакан звичайної води на голодний шлунок може прибрати ранковий стан зневоднення, з яким часто борються за допомогою кави. Чорний шоколад також може замінити кофеїн, додати сил і настрою.

також може замінити кофеїн, додати сил і настрою. Грейпфрутовий або апельсиновий соки. Вони наситять організм вітамінами і знімуть відчуття втоми за допомогою стимуляції діяльності мозку.

Також не варто забувати і про фрукти, такі як банани і яблука .

. Якщо брати з більш класичних напоїв “замінників” кави, то тут немає конкурента у міцного зеленого чаю. Такий чай прекрасно стимулює обмін речовин. У цьому напої кофеїну ще більше, ніж в самій каві, так що з ним потрібно акуратніше. Особливо обережно потрібно пити такий чай людям з підвищеним артеріальним тиском.

Ось як виглядає список продуктів, які з легкістю замінять каву, як вранці, так і протягом усього дня.