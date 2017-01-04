Кавомани звикли щоранку випивати як мінімум 1 чашечку кави. Але що робити, якщо хочеться або необхідно відмовитися від кофеїну або від кави? Є кілька незамінних в цій боротьбі продуктів.
Відмовитися від чашечки кави з ранку вкрай непросто, але бувають ситуації, коли це необхідно. Що ж в такому випадку робити? Все дуже просто, для цього є кілька незамінних в боротьбі з кавовою залежністю продуктів харчування.
Є продукти, які можуть легко підвищити життєвий тонус і “заправити” людину силами з самого ранку, тим самим позбавивши від необхідності в каві. Але що це за продукти?
- Питна вода кімнатної температури або холодна. Так-так, саме стакан звичайної води на голодний шлунок може прибрати ранковий стан зневоднення, з яким часто борються за допомогою кави.
- Чорний шоколад також може замінити кофеїн, додати сил і настрою.
- Грейпфрутовий або апельсиновий соки. Вони наситять організм вітамінами і знімуть відчуття втоми за допомогою стимуляції діяльності мозку.
- Також не варто забувати і про фрукти, такі як банани і яблука.
- Якщо брати з більш класичних напоїв “замінників” кави, то тут немає конкурента у міцного зеленого чаю. Такий чай прекрасно стимулює обмін речовин. У цьому напої кофеїну ще більше, ніж в самій каві, так що з ним потрібно акуратніше. Особливо обережно потрібно пити такий чай людям з підвищеним артеріальним тиском.
Ось як виглядає список продуктів, які з легкістю замінять каву, як вранці, так і протягом усього дня.