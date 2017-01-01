Вчені з США попередили людей, які хочуть поспати як слід у вихідні дні, яких в новорічні свята хоч відбавляй. Зайві години сну виявилися шкідливими і чреваті захворюваннями, передає Science.

Чим же можуть захворіти люди, які у вихідні дні люблять подовше поспати? Для того, щоб це з’ясувати, вчені запросили для експерименту 80 тис. добровольців. В кінці експерименту у більшості людей, які брали в ньому участь, були виявлені наступні захворювання: ожиріння різного ступеня, серцево-судинні захворювання і діабет.

Що ж таке надмірний сон? Це сон, який триває більше 9 годин в день. Рекомендована тривалість сну – 8 годин і 15 хвилин. Менше 7 годин спати також шкідливо, так що у всьому необхідна золота середина.