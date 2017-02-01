Закритий Beta-тест гри For Honor завершився, що говорить про одне – прем’єра не за горами. Незабаром мультиплеєрний екшн побачить світ і збере в своєму середньовічному світі безліч геймерів. Якщо все піде як треба, то Ubisoft, видавець гри, незабаром запустить відкритий бета-тест (ОБТ).

В For Honor гравці зможуть битися на мечах в масштабних групових боях або в дуелях. І якщо вірити даті “зливу”, який стався через розсилки Twitch Prime, то ОБТ пройде в період 9-12 лютого 2017 року. Однак, офіційно цю інформацію видавці гри не підтвердили.

Щоб ОБТ запустився в вищевказані терміни, розробникам доведеться добряче постаратися, адже необхідно налагодити внутрішньо баланс і поправити помилки.

Екшн For Honor

Екшн For Honor

Масштабні битви For Honor

Масштабні битви For Honor

Що стосується офіційного релізу гри For Honor, то він намічений на 14 лютого 2017 року. Динамічний файтинг від 3-ї особи вийде на платформи: PC, PS4 і Xbox One.