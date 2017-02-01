Закритий Beta-тест гри For Honor завершився, що говорить про одне – прем’єра не за горами. Незабаром мультиплеєрний екшн побачить світ і збере в своєму середньовічному світі безліч геймерів. Якщо все піде як треба, то Ubisoft, видавець гри, незабаром запустить відкритий бета-тест (ОБТ).

В For Honor гравці зможуть битися на мечах в масштабних групових боях або в дуелях. І якщо вірити даті “зливу”, який стався через розсилки Twitch Prime, то ОБТ пройде в період 9-12 лютого 2017 року. Однак, офіційно цю інформацію видавці гри не підтвердили.

Щоб ОБТ запустився в вищевказані терміни, розробникам доведеться добряче постаратися, адже необхідно налагодити внутрішньо баланс і поправити помилки.

Що стосується офіційного релізу гри For Honor, то він намічений на 14 лютого 2017 року. Динамічний файтинг від 3-ї особи вийде на платформи: PC, PS4 і Xbox One.