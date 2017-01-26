Гра Resident Evil 7 надійшла в продаж і стала гідним продовженням серії. Побоювання фанатів, які думали про провал серії, виявилися марними. Сьома частина збирає хвалебні відгуки не тільки критиків, але і простих геймерів.

В Steam, на момент написання замітки, користувацький рейтинг Resident Evil 7 становив 89%, а в сервісі Metacritic – 8.7/10. Любителі хоррорів дають позитивну оцінку грі за атмосферність, сюжет і постійну напругу в грі (саспенс). Іншими словами, нерви гравців повинні бути як сталеві канати, адже грати буде страшно, але цікаво.

Незабаром компанія Capcom випустить доповнення до Resident Evil 7, які будуть платними і спочатку з’являться тільки для користувачів PS4. Перше доповнення отримає назву “Вирізані матеріали, частина 1”, дата випуску – 31 січня. Вартість новинки складе $10. “Вирізані матеріали, частина 2” надійде в продаж 14 лютого, з цінником $14.

Нагадаємо, прем’єра гри Resident Evil 7 відбулася 24 січня поточного року. Хоррор доступний для PC, PS4 і Xbox One.