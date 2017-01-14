Шум навколо гри Pokemon GO давно вже ущух і зараз про цей феномен середини 2016 року пишуть лише зрідка і частіше ці новини досить сумні. І цього разу не виняток, так як гру “Покемон Го” заборонили в КНР, вважаючи мобільний додаток занадто небезпечним для життя своїх громадян.

Рішення китайської влади не можна назвати безпідставним, так як воно засноване на безлічі подій, що сталися з вини даної гри. До слова, деякі з цих подій завершилися зі смертельними наслідками. Ще однією причиною, що послужила забороні гри, став захист даних геолокації, які використовуються в Pokemon GO, так як Китай хоче підвищити географічну інформаційну безпеку.

Так що, так і не з’явившись офіційно в Україні і Росії, гра “Покемон Го” продовжує втрачати ринки, а разом з ними і прибуток.