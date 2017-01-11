Світ знає Ілона Маска, як одного з найсучасніших і незвичайних мільярдерів нашого часу. Ця людина є генеральним директором компаній SpaceX, Tesla і SolarCity, всі вони займаються інноваційними технологіями, які в майбутньому можуть змінити світ. Тому навряд чи когось здивує, що така людина любить фантастичні комп’ютерні ігри. І про найулюбленіші з них він повідав в інтерв’ю Y Combinator.

Як виявилося, Ілон Маск в захваті від гри Overwarch, компанії Blizzard. Він заявив, що розробники створили прекрасну гру, зазначивши також ще один їхній проект – карткову гру Heathstone, яка до душі його дітям. Також інженер грає в Deus Ex: Mankind Divided, але, на його думку, перша частина гри була з куди кращим сюжетом.

Нагадаємо, раніше ми публікували рейтинг кращих ігор 2016 року.