У світі MMO ігор з’явився новий проект від компанії Areo Gaming, який отримав назву GunFleet. Це онлайнова гра, де гравцям належить битися на військових кораблях за часів Першої та Другої світових воєн.

На даний момент, за станом на січень 2017 року, гра GunFleet викладена в ранній доступ Steam. На стадії відкритого beta-тестування в GunFleet творці додали вже більше 50-ти керованих юнітів, серед яких кожен знайде для себе щось підходяще. У грі є безліч націй і геймери можуть вибрати кораблі властиві їм. Також в “ГанФліт” є 15 бойових карт, кілька режимів бою і унікальний режим настройки кораблів.

Поки гра буде перебувати на стадії тестування у відкритому доступі, її розробники будуть продовжувати регулярно оновлювати і додавати в неї різні унікальні фішки. А також буде покращена графіка і оптимізація. Гра GunFleet буде доступна на PC і стане повністю безкоштовною.

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