Користувачі і журналісти рецензійний агрегатора “Метакрітік” протягом цілого року працювали і ось в кінці 2016 року вони представили добірку найкращих ігор. Всі проекти потрапили в верхівку рейтингу завдяки високим оцінками і кількістю зроблених оглядів, яких повинно бути не менше 7-ми.

Перший рядок зайняв крутий екшн для PS4 – “Uncharted 4: Шлях злодія“. Рейтинг гри склав 93 балів зі 100 можливих. Слідом йде ще один екшн – Inside (XB1), в його активі 92 бали. До слова, “Інсайд” належить руці творців легендарного Limbo. Також 92 бали отримали бейсбольний менеджер – Out of the Park Baseball 17 (PC) і додаток RPG Witcher 3: Blood and Wine (PC).

По 91 балу від критиків і користувачів Metacritic набрали наступні ігри: Overwatch (PC), Overwatch (XB1), Forza Horizon 3 (XB1), Witcher 3: Blood and Wine (PS4) і Inside (PS4).

Повний рейтинг кращих ігор 2016 року від агрегатора рецензій Metacritic:

Кращі ігри 2016 року за версією Metacritic

Кращі ігри 2016 року за версією Metacritic

Найгіршою грою року за версією Metacritic стала Ghostbusters. До слова, студія Fireforge Games, яка випустила цю гру, збанкрутувала через кілька днів після її випуску.

Нагадаємо, популярна студія Crytek зіткнулася з великими фінансовими проблемами.