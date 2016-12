Користувачі і журналісти рецензійний агрегатора “Метакрітік” протягом цілого року працювали і ось в кінці 2016 року вони представили добірку найкращих ігор. Всі проекти потрапили в верхівку рейтингу завдяки високим оцінками і кількістю зроблених оглядів, яких повинно бути не менше 7-ми.

Перший рядок зайняв крутий екшн для PS4 – “Uncharted 4: Шлях злодія“. Рейтинг гри склав 93 балів зі 100 можливих. Слідом йде ще один екшн – Inside (XB1), в його активі 92 бали. До слова, “Інсайд” належить руці творців легендарного Limbo. Також 92 бали отримали бейсбольний менеджер – Out of the Park Baseball 17 (PC) і додаток RPG Witcher 3: Blood and Wine (PC).

По 91 балу від критиків і користувачів Metacritic набрали наступні ігри: Overwatch (PC), Overwatch (XB1), Forza Horizon 3 (XB1), Witcher 3: Blood and Wine (PS4) і Inside (PS4).

Повний рейтинг кращих ігор 2016 року від агрегатора рецензій Metacritic:

Найгіршою грою року за версією Metacritic стала Ghostbusters. До слова, студія Fireforge Games, яка випустила цю гру, збанкрутувала через кілька днів після її випуску.

Нагадаємо, популярна студія Crytek зіткнулася з великими фінансовими проблемами.