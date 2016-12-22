Компанія Crytek перебуває не в кращому стані, починаючи з літа її працівники отримують зарплати з великими затримками, а за останні 2 місяці і зовсім нічого не отримали. Через великі фінансові проблеми у студії немає можливості виплачувати заробітні плати. У семи офісах, в різних країнах світу, на компанію Crytek працює близько 700 чоловік. Причина кризи – закриття проектів на стадії розробки і невдалі продажі IP.

У зв’язку з такою ситуацією, керівництво компанії прийняло рішення закрити 5 з 7 студій. Закриються студії в наступних країнах: Китаї, Туреччині, Південній Кореї, Угорщині та Болгарії. В результаті у творців легендарного шутера Crisis і онлайн шутера Warface залишаться офіси в Києві (Україна) і Франкфурті (Німеччина).

Як виглядає офіс компанії Crytek Kiev:

Ходять чутки, що через фінансові проблеми студія Crytek продала свої права на Warface і його сіквел. Ймовірним покупцем називають Mail.Ru.

Нагадаємо, дивіться також геймплеї найкрутіших ігор 2016-го року.