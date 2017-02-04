Інформацію про смерть полковника підтвердили й на сайті “Народної міліції ЛНР”. Як повідомляють “правоохоронні органи ЛНР” з Олегом Анащенко в машині загинув ще один чоловік, ім’я його не називають.

За однією із версій, машину “народного міліціонера” підірвали керованим фугасом. “Ймовірно, теракт здійснений українськими спецслужбами з метою дестабілізації ситуації в республіці”, – сказано в повідомленні на сайті “Народної міліції ЛНР”.

Підірвали автомобіль начальника управління НМ ЛНР.

Нагадаємо, наприкінці січня 2017 року в Росії помер перший ватажок терористичної організації “ЛНР” Валерій Болотов, від “серцевого нападу”.

У 2015 році на окупованій території Луганської області загинули або були вбиті кілька відомих бойовиків “ЛНР”, які не підпорядковувалися ватажкові “ЛНР” Ігорю Плотницькому.