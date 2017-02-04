Сьогодні, 4 лютого, близько 08:00 на вул. Червонопрапорній, невідомі підірвали автомобіль начальника "Народної міліції ЛНР" Олега Анащенко, в результаті чого "народний полковник" помер.
Інформацію про смерть полковника підтвердили й на сайті “Народної міліції ЛНР”. Як повідомляють “правоохоронні органи ЛНР” з Олегом Анащенко в машині загинув ще один чоловік, ім’я його не називають.
За однією із версій, машину “народного міліціонера” підірвали керованим фугасом. “Ймовірно, теракт здійснений українськими спецслужбами з метою дестабілізації ситуації в республіці”, – сказано в повідомленні на сайті “Народної міліції ЛНР”.
Підірвали автомобіль начальника управління НМ ЛНР.
Нагадаємо, наприкінці січня 2017 року в Росії помер перший ватажок терористичної організації “ЛНР” Валерій Болотов, від “серцевого нападу”.
У 2015 році на окупованій території Луганської області загинули або були вбиті кілька відомих бойовиків “ЛНР”, які не підпорядковувалися ватажкові “ЛНР” Ігорю Плотницькому.