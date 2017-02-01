За словами глави “МНС ЛНР” Сергія Іванушкіна вибух стався в результаті витоку газу в житловому будинку. Пожежа відбулася за адресою Червона площа, 2, де розташовані багатоповерхівки, школа №20 та “управління поліції” сепаратистів.

Коли рятувальники приїхали на місце НС, то було виявлено загоряння в декількох квартирах. Сам вибух стався в підвальному приміщенні будинку. Очевидці в соцмережі пишуть, що, за одними даними, вибух прогримів в підвалі магазину, контрольованого одним з високопоставлених бойовиків “ЛНР”, за іншою версією, вибух пролунав через халатність комунальників, які кинули заповнений газовий балон без нагляду.

Луганськ. Вибух газу 01.02.2017 09-00.

На місці пожежі рятувальники допомогли вибратися з будинку 6-річній дівчинці та трьом дорослим чоловікам. Потерпілих одразу ж госпіталізували. Загиблих, за даними рятувальників, не виявлено.

На місці пожежі продовжують працювати рятувальники, з’їхалося все керівництво терористичної “ЛНР”. Крім того, під час гасіння полум’я були евакуйовані всі мешканці палаючого будинку та учні ЗОШ № 20.