Сьогодні, 1 лютого, постачання водою Донецька та Макіївки повністю призупинено. Порушення інфраструктури в регіоні, це результат кількох днів запеклих боїв на Сході України.
“Сьогодні о 09.30 в результаті бойових дій знеструмлена Верхньокальміуська фільтрувальна станція. Пошкоджено 3-й електричний ввід (лінія електропередачі 35 кВ). Подача води на місто Донецьк, а також на Червоногвардійський район Макіївки зупинена повністю”, – йдеться в повідомленні компанія “Вода Донбасу”.
При цьому в КП “Донецькміськводоканал” наголосили, що в зв’язку з зупинкою роботи Верхньокальміуської фільтрувальної станції вони переходять на нічний режим подачі води в містах Донецьк та Моспине.
Донецьк без води (01.02.2017).