“Сьогодні о 09.30 в результаті бойових дій знеструмлена Верхньокальміуська фільтрувальна станція. Пошкоджено 3-й електричний ввід (лінія електропередачі 35 кВ). Подача води на місто Донецьк, а також на Червоногвардійський район Макіївки зупинена повністю”, – йдеться в повідомленні компанія “Вода Донбасу”.

При цьому в КП “Донецькміськводоканал” наголосили, що в зв’язку з зупинкою роботи Верхньокальміуської фільтрувальної станції вони переходять на нічний режим подачі води в містах Донецьк та Моспине.

Донецьк без води (01.02.2017).