По позиціях 72-ї бригади Збройних сил України та по населеному пункту Авдіївка бойовики випустили чотири пакети “Градів”. За словами Олександра Самарського, було вбито командира роти бойовиків з підрозділу “Гіві”.

Дві групи бойовиків “ДНР” на даний момент затиснуті у напівоточенні.

В Авдіївці внаслідок обстрілів бойовиками з “Градів” близько 07:00 31 січня було поранено місцевого мешканця.

Нагадаємо, під Авдіївкою сталося загострення збройного конфлікту. 29 січня у боях неподалік населеного пункту загинуло 5 українських військових та 14 отримали поранення. А 30 січня загинуло ще 3 військових, 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У бою був знищений командир роти бойовиків з підрозділу “Гіві” – Самарський.

Внаслідок систематичних обстрілів Авдіївка залишилася без електроенергії та водопостачання, в місті можлива гуманітарна катастрофа.

На даний момент в Авдіївці оголошено надзвичайний стан.