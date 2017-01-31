Інтенсивні бойові дії в районі Авдіївки за останні кілька днів, включаючи важкий обстріл із забороненої зброї, призводить до збільшення числа жертв, що є грубим порушенням режиму припинення вогню, як це передбачено Мінськими домовленостями.

Крім того, Верховний представник ЄС наголосила, що постійні обстріли Авдіївки призвели до серйозних проблем з комунікаціями. Місцеві жителі залишаються без електроенергії та води.

У своїй заяві Могеріні зауважила, що варто “негайно припинити бойові дії, адже це дозволить провести терміновий ремонт критичних для населення інфраструктур. Повне дотримання режиму припинення вогню є важливим кроком на шляху до повного здійснення Мінських угод, які є основою для мирного та сталого врегулювання конфлікту на Сході. Спеціальний моніторинговій місії ОБСЄ має бути наданий повний і необмежений доступ до всіх районів, які постраждали від конфлікту”.

Нагадаємо, в Авдіївці оголошено надзвичайний стан, є загроза гуманітарної катастрофи.

Авдіївка у вогні (30.01.2016).

За даними штабу АТО, в ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.