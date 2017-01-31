“Президент перервав візит до Німеччини через обстріли Авдіївки з боку російських бойовиків, що призвело до надзвичайної ситуації, яка межує з гуманітарною катастрофою”, – розповів він.

За словами голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, в Авдіївці після обстрілів залишилася тільки одна лінія електропостачання, ускладнено подачу води та тепла. Варто сказати, що на даний момент температура повітря в місті становить -18С.

Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофоюhttps://t.co/ShOywqAP9f — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 30, 2017

Крім того, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко сказав, що Петро Порошенко доручив Кабміну розгорнути штаби ГСЧС та пункти обігріву для населення Авдіївки, а також забезпечити поставки з альтернативних джерел енергії в школи й дитсадки.

Також Президент України доручив міністерству внутрішніх справ й Нацгвардії забезпечити контроль за громадським порядком та безпекою в місті.