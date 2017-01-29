Сьогодні, 29 січня, "Міноборони ДНР" повідомило, що в результаті бою в районі Авдіївки загинув "комбат" Грек.
Про смерть одного з військових ватажків бойовиків “ДНР” на своїй сторінці у facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.
“… Була знищена ціла група російських найманців на чолі з командиром 1-го батальйону 100-ї бригади “ДНР” Іван Балакая позивний “Грек” – інформація підтверджена противником, факт великих втрат в даному районі визнав “куратор” 100-ї бригади відомий зрадник, “секретар РНБО ДНР” Олександр Ходаковський”, – написав журналіст.
Зазначимо, що на інформаційних ресурсах бойовиків відомостей про смерть “Грека” немає.
Складна ситуація в Авдіївці.
Раніше стало відомо про двох поранених жителів Авдіївки, а згодом й саме місто було знеструмлено. В ході ранкових боїв поблизу Авдіївки загинуло троє українських бійців, один був поранений.
Нагадаємо, в штабі АТО повідомили, що бойовики рано-вранці 29 січня обстріляли авдіївську промислову зону зі стрілецької зброї та мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових, сили АТО понесли втрати.