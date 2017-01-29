На початку молебня у Володимирському соборі в Києві Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначив, що хоч Олександр Олесь жив й помер за межами України, але він любив Батьківщину та свою любов втілював у поезії. На молебні був присутній й Президент України Петро Порошенко разом з дружиною.

“У своїх творах великий поет не раз різними художніми засобами доносив, що саме внутрішні чвари та розбрат, невміння об’єднатися заради великої мети, не раз призводили в історії України до трагічних наслідків”, – наголосив Президент України.

Вшанував пам’ять нашого видатного поета Олександра Олеся. Вічна пам’ять! pic.twitter.com/u0fJupv214 — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 января 2017 г.

Довідка. Олександр Олесь (Олександр Кандиба) – український поет, письменник, драматург та представник символізму. В 1944 році помер в Празі. В січні 2017 року останки письменника та його дружини були ексгумовані.

На перепоховання Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби, Україна витратила 140 тис. гривень.

Нагадаємо, за чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі. До недавнього часу ренту (20 тис. чеських крон на 10 років) за могилу Олеся платив виходець з України Володимир Михайлишин, що був громадянином Чехії. Після його смерті син вирішив поховати батька на могилі Олександра Олеся.

Ініціатором перепоховання Олеся в Україні виступив Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.