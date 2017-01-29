Довідка. Бій під Крутами – є епізодом радянсько-української війни, яка розпочалася наприкінці грудня 1917 року. Із проголошенням 12 грудня 1917 року у Харкові радянської влади почала надходити допомога більшовицьким силам в Україні. Під командуванням Антонова-Овсієнка 20-30 тис. більшовиків прямували на Київ залізницею Харків-Полтава-Київ, а з північного сходу у напрямку Курськ-Бахмач-Київ наступав загін Муравйова. В цей час у Києві розпочалося спрямоване проти УЦР повстання на заводі “Арсенал”, тому збройні сили УНР були перекинуті на придушення антиукраїнського виступу.

Близько 80 українців загинули у бою. Втрати більшовиків склали не менше 300 чоловік. Бій закінчився організованим відступом українських частин на потязі.

У полон до більшовиків потрапило 7 поранених студентів, які були відправлені до Харкова. Ще 27 студентів під час відступу у темряві потрапили до рук більшовиків. Розлючені великими втратами більшовики катували студентів.

Бій під Крутами мав вагоме історичне значення, адже затримав більшовиків на декілька днів, чим дозволив урядові УНР вперше за понад 150 років (з часів скасування Гетьманщини!) добитися міжнародного визнання України на переговорах у Бресті.

Офіційно День пам’яті Героїв Крут почали відзначати з 2007 року, згідно з указом Президента України “Про вшанування пам’яті Героїв Крут” від 15.01.2007 №15/2007.

Бій під Крутами.