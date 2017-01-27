Довідка. Валерій Болотов – ватажком так званої “ЛНР” з квітня 2014 року. Брав участь в захопленні будівлі СБУ в Луганську. У серпні 2014 року склав повноваження через контузію в результаті бою. У серпні його місце зайняв Ігор Плотницкий, який й досі виконує обов’язки глави “ЛНР”.

Ця новина активно обговорюється не тільки в ЗМІ, але й соцмережах. Більшість користувачів вважають, що смерть Болотова є невипадковою. Так спецслужби РФ намагаються “зачистити” вже “відпрацьований” матеріал. А на черзі “героїв Новоросії” Бородаєв та Гиркин, яких також чекає свій “ліфт” чи “серцевий напад”.

Череду “списанных” героев Новороссии увенчают в ближайшее время Бородаем и Гиркиным. Причём, у них ситуация совсем безвыходная, из-за Боинга — Mark Feygin (@mark_feygin) January 27, 2017

Болотов всё. Агент Плотницкий продолжает успешно устранять цвет новороссии pic.twitter.com/irIt71KYlx — РБ головного мозга (@belamova) January 27, 2017

Нагадаємо, 16 жовтня 2016 року свій “смертельний ліфт” знайшов “герой” Моторола (Арсеній Павлов).