Раніше глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила замах на нардепа України, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб. Зловмисники планували підірвати автомобіль нардепутата. Запасним варіантом був вибух на маршруті його руху. Були також відпрацьовані шляхи якнайшвидшого відходу з місця скоєння злочину та втечі до РФ.

Виконавці замаху на даний момент затримані. Під час спецоперації, у злочинців було виявлено в стані повної готовності саморобний вибуховий пристрій поблизу житла народного депутата. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, триває слідство.

За повідомленням СБУ, з куратором виконавці замаху обговорювали спосіб замаху із застосуванням саморобного вибухового пристрою. Наразі Відомство жодних прізвищ учасників та організаторів замаху на державного діяча України не називає. Відома лише та інформація, яку розмістила в себе на сайті СБУ.

Організатором замаху був уродженець РФ, колишній мешканець Харківської області. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану частину території Луганської області, де вступив до незаконного збройного формування. Здійснював підготовку та координацію діяльності диверсійно-розвідувальних груп на лінії розмежування, був керівником середньої ланки. Наразі перебуває у м. Бєлгород ( РФ). Для виконання злочину він підібрав двох громадян України. Один з них уродженець Донецької області, раніше тричі засуджений. Його спільник, уродженець АРК Крим, раніше двічі засуджений. Обидва відбували покарання на тимчасово окупованій території Криму.

СБУ попередила замах на державного діяча України (21.01.2017).