Під час моніторингу ефіру телеканалу “Дождь” у періоди з 4 по 6 листопада 2016 року, з 29 грудня 2016 року по 1 січня 2017-го було зафіксовано наявність ознак порушень вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення” ст.6 ч.2 і ст.28 ч.1.

Зокрема, транслювалися сюжети з інформацією, яка свідчить про невизнання державних кордонів та посягання на територіальну цілісність України. Свідченням чого є демонстрація в ефірі (зокрема в передачі “Здесь и сейчас”) території Криму, яка позначена як складова частина території РФ.

Окрім цього, 12 серпня 2016 року в ефірі телеканалу “Дождь” було розміщено висловлювання кореспондента Володимира Роменського, що містять інформацію про визнання державного кордону між Кримом та Україною і, як наслідок, невизнання територіальної цілісності української держави.

Моніторинг, проведений 31 грудня 2016 року, виявив популяризацію правоохоронних органів держави-агресора (ст.15 ч.1 Закону України “Про кінематографію”) у фільмах “О чем еще говорят мужчины” та “Быстрее, чем кролики”.

Нацрада України заборонила трансляцію в Україні телеканалу “Дождь”.