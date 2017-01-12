За словами нардепа Ігоря Мосійчука, коли бійців “Торнадо” привезли до СІЗО після суду, то їх закрили в камери, де утримуються ув’язнені. Адже, за словами правоохоронців, в їх камерах проводився обшук. Після цього до торнадівців звернувся контролер СІЗО й сказав, що поки вони були на суді з їхніх камер вилучили спортивний інвентар та повісили “баяни” (додаткові решітки, які практично перекривають доступ світла в камеру). Реакція одного із торнадівців з позивним “Ахіллес” була непередбачувана – він відрізав собі вухо й кинув під ноги співробітника тюремної адміністрації.

Крім того, нардеп наголосив, що співробітники Лук’янівського СІЗО навіть не намагалися надати допомогу травмованій людині, вони втекли в зброярку й там закрилися. А один з них, побачивши кров знепритомнів.

Ігор Мосійчук наголосив, що після цього інциденту поширилися чутки, що СІЗО захопили. Але це не відповідає дійсності.

Конфлікт у Лук’янівсьому СІЗО: деталі інциденту (11.01.2017).

Нагадаємо, ввечері 11 січня 2017 року ЗМІ поширили інформацію, що в Києві в Лук’янівському СІЗО ув’язнені бійці батальйону “Торнадо” напали на охорону ізолятора.

Згодом ЗМІ повідомили, що в СІЗО виник конфлікт між бійцями “Торнадо” та конвоєм, один з ув’язнених відрізав собі вухо.