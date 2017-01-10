Базою для побудови аеропорту в Умані стане військовий аеродром. За проектом, летовище будуть використовувати як для цивільних перельотів, так й для військових цілей.

Фінансувати туристичний проект погодилися інвестори з США. Мінекономіки України за результатами зустрічі з останніми домовилася про прозорість та безперешкодному виділення $140 млн.

Ініціатори проекту впевнені, що будівництво аеропорту в Умані приверне ще більше туристів в регіон та спростить переліт для паломників-хасидів, яких щорічно понад 40 тис. людей приїжджає сюди на могилу хасида-цадика Рабі Нахмана.