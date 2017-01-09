В щільних шарах атмосфери над Архангельською областю РФ згорів метеорит. Це попередня інформація, на даний момент не підтверджена в Пулковській обсерваторії.

Але в той же час, відеозапис падіння метеорита в Онезькому районі Архангельської області опублікували очевидці цієї “небесної” події.

За повідомленням джерела в регіональному управлінні МНС, руйнувань на землі та постраждалих немає.

Метеорит над Архангельською областю РФ (08.01.2017).

Нагадаємо, минулого місяця очевидці зняли на Відео політ метеорита над російською республікою Хакасія.