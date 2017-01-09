Інформацію про метеорит, який пролетів над Архангельською областю РФ на даний момент ще не підтвердили в Пулковській обсерваторії, але в Мережі очевидці вже виклали Відео.
В щільних шарах атмосфери над Архангельською областю РФ згорів метеорит. Це попередня інформація, на даний момент не підтверджена в Пулковській обсерваторії.
Але в той же час, відеозапис падіння метеорита в Онезькому районі Архангельської області опублікували очевидці цієї “небесної” події.
За повідомленням джерела в регіональному управлінні МНС, руйнувань на землі та постраждалих немає.
Метеорит над Архангельською областю РФ (08.01.2017).
Нагадаємо, минулого місяця очевидці зняли на Відео політ метеорита над російською республікою Хакасія.