У Святий вечір (з 6 по 7 січня), внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 71 населеного пункту у 7 областях України.

На даний момент відомо, що знеструмлення 35 населених пунктів в Одеській області, 14 населених пунктів – у Львівській, 10 населених пунктів – у Херсонській, 7 населених пунктів – у Миколаївській, по два – у Кіровоградській і Київській та один – у Черкаській області.

Засідання оперативного штабу щодо ліквідації наслідків негоди в Україні (06.01.2017).

До відновлення енергопостачання залучено бригади ОблЕнерго. Крім того, оперативні штаби та пункти обігріву переходять на цілодобовий режим роботи через погіршення погодних умов з 4 по 9 січня.