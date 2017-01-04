До акції зі збору продуктів харчування для різдвяного столу, які були передані українським воїнам в зоні АТО на Сході України, долучаються церковні громади. Першими цю ініціативу підтримали в Тернополі.

Волонтери деканату міста Тернополя Тернопільської єпархії УАПЦ, єпархіальних відділів у справах молоді та духовної опіки в правоохоронних органах, пенітенціарній системі та ЗСУ продовжують збирати продукти, які є необхідними для приготування куті для українських воїнів-захисників.

Вакуумні пакунки з уже готовою різдвяною стравою будуть найближчого часу передані на передову.

Місцеві церковні громади продовжують підтримувати українських воїнів

Місцеві церковні громади продовжують підтримувати українських воїнів (procherk.info)

Давайте спільно підтримувати наших воїнів, пам’ятаючи, що спокій та безпека в наших домівках в ці новорічні та різдвяні свята це їх заслуга.