До акції зі збору продуктів харчування для різдвяного столу, які були передані українським воїнам в зоні АТО на Сході України, долучаються церковні громади. Першими цю ініціативу підтримали в Тернополі.

Волонтери деканату міста Тернополя Тернопільської єпархії УАПЦ, єпархіальних відділів у справах молоді та духовної опіки в правоохоронних органах, пенітенціарній системі та ЗСУ продовжують збирати продукти, які є необхідними для приготування куті для українських воїнів-захисників.

Вакуумні пакунки з уже готовою різдвяною стравою будуть найближчого часу передані на передову.

Давайте спільно підтримувати наших воїнів, пам’ятаючи, що спокій та безпека в наших домівках в ці новорічні та різдвяні свята це їх заслуга.