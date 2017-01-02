Повернути окуповані території Донецької та Луганської областей вдасться вже цьогоріч, або максимум в середині 2018 року, – наголосив Георгій Тука.

На сьогоднішній день, за словами Туки, Росія вже готова “злити” Донбас тільки на своїх умовах. Україна в цьому питанні має взяти ініціативу в свої руки й реалізувати свій сценарій повернення окупованих територій. Важливо зберігати підтримку Європи та США.

На думку Георгія Туки, є маса фактів, що підтверджують готовність Кремля “здати” Донбас. РФ явно не бачить ці території у своєму складі. Один з найпростіших доказів виявляється при елементарному порівнянні діяльності російських окупантів у Криму та на Донбасі, – зауважує замміністр з питань тимчасово окупованих територій.

Сьогодні, на Донбасі відбувається масове мародерство та знищення підприємств. Цей регіон вже найближчого часу стане “економічно мертвою зоною”. У Криму такого явно не спостерігається. Російська влада, навпаки, змушує великі приватні компанії інвестувати в кримські бізнес-проекти та інфраструктурні об’єкти. І в цьому принципова різниця між двома проектами Путіна – “Донбас” та “Крим”.

Георгій Тука про Донбас.

У підсумку Георгій Тука наголосив, що вже найближчого часу настане мир та Донбас й Крим повернуться до України. При цьому, першочерговим завданням влади залишається: боротьба з внутрішнім популізмом, ефективна боротьба з корупцією, військове вирішення конфлікту.