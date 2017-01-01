В Києві до акції вшанування пам’яті Степана Бандери долучилися близько 1000 людей.

Смолоскипна хода почалася о 18.00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Далі активісти рушили по бульвару Шевченка та Хрещатику до Майдану Незалежності. Цю традиційну ходу охороняли близько 700 правоохоронців.

Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери пройшла сьогодні також й в інших містах України, зокрема, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Житомирі та звісно Львові.

Довідка. Степан Бандера – український політичний діяч, один з ідеологів та теоретиків українського націоналістичного руху XX ст., народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.

Смолоскипна хода до Дня народження Степана Бандери в Києві (01.12.2017).