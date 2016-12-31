За словами Віктора Муженка, основні зусилля Генштабу ЗСУ, органів військового управління всіх рівнів в 2016 році були спрямовані на виконання завдань у районах проведення АТО, стримування збройної агресії РФ та підтримуваних нею незаконних збройних формувань.

“Наш супротивник реальний, а не віртуальний. Він не зміг реалізувати свої плани в 2014, 2015, ні в 2016 роках”, – підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Глава Генштабу ЗСУ також поінформував, що 2017 рік визначений роком Військово-Морських Сил й поставив завдання на підтримання та нарощування сил та засобів ЗСУ.

“2016 рік підтвердив, що Збройні Сили України спроможні виконувати завдання за призначенням”, – констатував генерал армії.

Раніше повідомлялося, що начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що основним завданням у Збройних силах України в 2017 році буде підготовка військовослужбовців з високим рівнем мотивації.