Голова Нацради з телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко повідомив, що російський актор Ян Цапкін має взяти участь у “новорічному вогнику” на телеканалі “Інтер”, його прізвище фігурує серед запрошених акторів.

Крім того, Юрій Артеменко звернувся в СБУ з проханням перевірити інформацію про загрозу національної та інформаційної безпеки України з боку актора. У відомстві повідомили, що російському актору Яна Цапкіну заборонено в’їзд в Україну терміном на 5 років.

“Якщо Ян Цапнік дійсно приймає участь у “новорічному вогнику” на “Інтері”, сподіваюся, що телеканал зверне увагу на інформацію від СБУ й своєчасно приведе свій ефір у відповідність”, – додав глава Нацради ТВ.

На історію з Яном Цапіков вже відреагувало й Міністерство культури. Актора включено до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.