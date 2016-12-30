Злочинця затримали сьогодні, 30 грудня. Спецоперацію по затриманню провели бійці 49 полку охорони громадського порядку Нацгвардії старший лейтенант Віталій Брайко, солдат Віталій Джуряк і солдат Олександр Болог.

Нагадаємо, що розшук “овідіопольського головоріза”, який убив жінку й дитину, почався ще вчора, 29 грудня. При перевірці оперативної інформації про займання в приватному будинку правоохоронці знайшли обгорілі тіла жінки й дитини з відрубаними головами.

Як з’ясувалося згодом, спочатку розшукуваний чоловік планував наїхати вантажівкою на натовп людей, а потім змінив своїх “криваві плани”. В Одеській області було введено план “Сирена” з розшуку підозрюваного: уздовж трас в Овідіопольському районі встановили пости поліції. Всього в спецоперації взяли участь близько 500 правоохоронців.

Овідіопольський вбивця: як шукали злочинця.

Злочинець був затриманий сьогодні, 30 грудня, після обіду. Місцеві ЗМІ повідомляють, що затриманий розповів, що дійсно планував теракт в Одесі.