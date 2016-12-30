Сьогодні, 30 грудня, управління Одеської області опублікували фото затриманого овідіопольського вбивці. Затримали Погорєлова бійці 49 полку охорони громадського порятунку Нацгвардії.
Злочинця затримали сьогодні, 30 грудня. Спецоперацію по затриманню провели бійці 49 полку охорони громадського порядку Нацгвардії старший лейтенант Віталій Брайко, солдат Віталій Джуряк і солдат Олександр Болог.
Нагадаємо, що розшук “овідіопольського головоріза”, який убив жінку й дитину, почався ще вчора, 29 грудня. При перевірці оперативної інформації про займання в приватному будинку правоохоронці знайшли обгорілі тіла жінки й дитини з відрубаними головами.
Як з’ясувалося згодом, спочатку розшукуваний чоловік планував наїхати вантажівкою на натовп людей, а потім змінив своїх “криваві плани”. В Одеській області було введено план “Сирена” з розшуку підозрюваного: уздовж трас в Овідіопольському районі встановили пости поліції. Всього в спецоперації взяли участь близько 500 правоохоронців.
Овідіопольський вбивця: як шукали злочинця.
Злочинець був затриманий сьогодні, 30 грудня, після обіду. Місцеві ЗМІ повідомляють, що затриманий розповів, що дійсно планував теракт в Одесі.