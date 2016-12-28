Активісти праворадикальних сил повідомили, що в Одесі та інших містах України відбувся “ватний флешмоб” під російським консульством. Привід, яким скористався Кремль – це аварії Ту-154. В авіакатастрофі загинув хор для розваг солдатів РФ, чиїми руками Володимир Путін здійснює воєнні авантюри в Сирії.

У відповідь на таку “світлу пам’ять” за загиблими, правосеки Одеси організували “патріотичну толоку”. “Сміття за ватниками було прибрано, а їх записочки замінені на ті, zrs є справедливі по відношенню до загарбника українських земель. Цинічно? Можливо. Але у цей буремний час сентименти не можуть бути доречними!” – вважають у “Правому секторі”.

Російські ЗМІ вже відреагували на дії праворадикальних сил в Україні, назвавши їх дії в Одесі “актом вандалізму”.

Нагадаємо, в Мінобороні РФ повідомили, що літак Ту-154 впав у Чорне море зі швидкість понад 500 км/год. В результаті авіакатастрофи Ту-154, на борту літака загинуло 92 особи, серед яких: військовий хор, журналісти та славнозвісна Доктор Ліза.