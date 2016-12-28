Активісти праворадикальних сил повідомили, що в Одесі та інших містах України відбувся “ватний флешмоб” під російським консульством. Привід, яким скористався Кремль – це аварії Ту-154. В авіакатастрофі загинув хор для розваг солдатів РФ, чиїми руками Володимир Путін здійснює воєнні авантюри в Сирії.

У відповідь на таку “світлу пам’ять” за загиблими, правосеки Одеси організували “патріотичну толоку”. “Сміття за ватниками було прибрано, а їх записочки замінені на ті, zrs є справедливі по відношенню до загарбника українських земель. Цинічно? Можливо. Але у цей буремний час сентименти не можуть бути доречними!” – вважають у “Правому секторі”.

Російські ЗМІ вже відреагували на дії праворадикальних сил в Україні, назвавши їх дії в Одесі “актом вандалізму”.

"Правий сектор" влаштував "патріотичну толоку" біля Генконсульства РФ

“Правий сектор” влаштував “патріотичну толоку” біля Генконсульства РФ (espreso.tv)

"Правий сектор" влаштував "патріотичну толоку" біля Генконсульства РФ

“Правий сектор” влаштував “патріотичну толоку” біля Генконсульства РФ (espreso.tv)

Нагадаємо, в Мінобороні РФ повідомили, що літак Ту-154 впав у Чорне море зі швидкість понад 500 км/год. В результаті авіакатастрофи Ту-154, на борту літака загинуло 92 особи, серед яких: військовий хор, журналісти та славнозвісна Доктор Ліза.